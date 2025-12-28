宜蘭外海規模7.0地震！ 賣場商品噴飛.玻璃瓶碎一地

宜蘭縣 / 綜合報導

回顧這起地震當下，宜蘭市區有部分賣場貨架上的商品，因為劇烈搖晃傾倒，造成大量貨物掉滿地，賣場內是一片狼藉，而在東山區的一間麵包店，監視器畫面拍到，收銀機因為承受不住瞬間的衝擊力被彈開，另外，天花板燈具也不斷搖晃。

連記者也忍不住發出驚呼，因為眼前景象一片狼藉，在天搖地動一瞬間，宜蘭這間賣場內的通道地板，全是散落的商品。店員VS.記者說：「剛好裡面還沒有客人，所以就沒有那個沒有什麼事，就東西倒掉而已，這樣損失多少，就不知道還沒有算那個要看怎麼處理。」

所幸當時沒有人員受到波及，但賣場地板全是褐色的液體，尤其是玻璃瓶、酒類跟醬油，損失相當慘烈，店家還得進行清理，跟盤點整體損壞的情形。

而在另外一間賣場，監視器畫面拍到，地震發生的當下，收銀台上方懸掛的吊牌，正在大幅度的搖晃，部分店員也相當驚慌，一隻手撐著桌面四處張望，轉另外一個角度來看，在櫃檯前的顧客也同樣嚇到了，更是連連後退好幾步。

另外在東山區這間麵包店，也受到影響，收銀機內部的鎖定卡榫，因為承受不住瞬間的衝擊力道而彈開，尤其天花板的燈具也不斷搖晃，更晃動了好一陣子才停下來，零星災情不斷，宜蘭度過驚魂夜。

