宜蘭外海規模7.0強震 政院證實馬太鞍堰塞湖暫無變化

宜蘭近海的規模7.0強震，李慧芝指出政院獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫時沒有變化。（圖：行政院提供）

昨晚宜蘭外海發生規模7.0強震，全台多處陸地都出現4級震度，所幸並未傳出重大災情；行政院也證實花蓮馬太鞍堰塞湖暫未出現異常，鐵公路交通大致不受影響。

有關昨天晚11點左右發生在宜蘭近海的規模7.0強震，行政院發言人李慧芝今天（28）日凌晨零指出，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫時沒有變化；鐵公路部分除了台鐵蘇澳變電站因為啟動安全防護機制而跳電之外，其餘路線尚未有災情傳出；另外宜蘭東澳地區一度停電之後已經復電，台電其餘各電廠機組都正常運作。

李慧芝表示，由於地震發生在深夜時段，行政院長卓榮泰請國人同胞還是要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍的安全，並指示行政院「災害防救辦公室」、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵公路運輸有沒有受到影響。（張柏仲報導）