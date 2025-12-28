宜蘭外海規模7.0強震 民眾宵夜吃一半倉皇逃命

台北市 / 綜合報導

宜蘭發生規模7.0強震，雙北都有4級震度，有民眾當時還在吃宵夜，全都從店內倉皇逃出！地震也造成台北市大同區，大樓外牆磁磚掉落，現場拉起封鎖線，至於新北市新莊宏匯廣場前，路面一條長長裂縫，疑似也是地震造成，中央氣象署也解釋，由於地震深度深，全台幾乎都有感。

民眾說：「快跑喔，快跑。」民眾驚慌大喊，吃宵夜吃到一半，突然天搖地動，客人全都從店內倉皇逃出，驚魂未定，中山區的火鍋店騎樓磁磚，被震到碎裂掉落好險沒砸到人，大理石磁磚碎成好幾塊，砸落在人行道上。

廣告 廣告

台北市大同區住宅大樓，外牆被震到剝落，就怕會再掉落，緊急拉起封鎖線，避免人車靠近，新北市新莊宏匯廣場前，路面一條明顯裂縫，疑似是地震造成，緊急通知相關單位處理，丹鳳高中外，天橋磁磚也掉落路面，好險沒砸到人。

上壁畫和天花板上的吊燈，搖晃幅度非常大，還伴隨著許多物品掉落的聲音，足足搖了數十秒才漸漸停下，也有民眾在房間內，被倒下的櫃子門壓住，幸虧沒大礙，樓梯間劇烈搖晃，伴隨駭人警報聲，新北市板橋民眾也被嚇到，趕緊衝出家門避難。

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅說：「由於這個規模達7.0，深度也很深，所以它對台灣整個，造成的地震震度非常的廣泛，大家可以觀察到有一個特別的現象，在台灣的台中以北的地區，幾乎所有地方的最大震度都達到4級。」昨(27)日晚間宜蘭發生規模7.0強震，雙北都有4級震度，許多民眾受到驚嚇，度過不平靜的夜晚。

原始連結







更多華視新聞報導

宜蘭深夜7.0強震日本有感 日氣象廳規模下修6.7

青森7.5強震地殼東移9cm 日氣象廳：不排除311重現

雙北山區留意超大豪雨 基隆北海岸及宜蘭防大豪雨

