宜蘭外海4.9地震「為獨立事件」！氣象署：最近較活躍

記者蔣季容／台北報導

16：47地震。（圖／中央氣象署）

今（18）日16時47分發生芮氏規模4.9地震，震央即在宜蘭縣政府南方45.4公里，位於宜蘭縣近海，地震深度5.9公里，最大震度4級。中央氣象署表示，該起地震是獨立事件，發生在宜蘭東方的「和平海盆」。

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，該起地震初步研判是獨立事件，發生於和平海盆，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方的「隱沒帶地震」，最大震度為4級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳。

吳健富說明，菲律賓海板塊往下隱沒時，產生向下拉扯的力量，造成局部地形下陷。該區本就容易出現淺層地震，這次地震深度較淺，震度在震央附近的和平、南澳一帶相對明顯，其他地區影響則不大。

吳健富指出，規模4.9地震在台灣相當常見，並非規模6、7等主要的大地震，這幾天南澳海盆、和平海盆一帶都有滿多起地震，例如1月16日規模4.6地震，另外也有偵測到多起規模較小的地震，提醒民眾不必過度驚慌，但東半部是地震好發帶，仍須留意地震狀況、做好防災準備。

