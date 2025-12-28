宜蘭外海7級強震嚇死人 全台都睡不好 阿彌陀佛
(記者卓羽榛台北報導)根據中央氣象署最新資訊，今天晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。
氣象署提到，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4級。
7級強震，截至28日清晨未聞重大傷亡，實屬萬幸!台北居民在地震中，無不驚恐萬分，尤其是地震搖晃得兇，且長達20秒，無論是已睡、將睡，或晚睡者，都嚇到腿軟，大多居住在高樓的居民，除了阿彌陀佛外，根本面對巨晃搖擺，無計可施，想奪門也無處跑，只能祈禱安生。
宜蘭縣外海今天深夜發生規模7強震，台北市明顯有感，捷運文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線均慢速行駛巡軌，市長蔣萬安提醒市民注意安全當心餘震。
蔣萬安在臉書發文表示，稍早發生有感地震，請市民注意自身安全，當心餘震，並在地震發生時謹記「趴下、掩護、穩住」3步驟，盡量避免搭乘電梯。
