宜蘭外海7.0地震「花蓮震度4級」！ 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

昨（27）日深夜11點5分發生的7.0強震全台有感，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里處、地震深度73公里。對此，行政院發言人李慧芝今（28）日零時說明，目前獲報目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另外宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

昨（27）日深夜11點5分發生的7.0強震全台有感。（圖／中央氣象署）

李慧芝表示，地震發生在深夜，行政院長卓榮泰已指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報；同時也請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

稍早，卓榮泰也在臉書發聲 ：「一小時前（23:05）發生強震，再三詳細掌握各地狀況，真的天佑，僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛；桃機二航站天花板掉落也幸無大礙；馬太鞍溪堰塞湖亦無變化。」

