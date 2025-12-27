宜蘭外海7.0強震主因曝！花蓮搖21秒全台最久 氣象署：1周內估還有5.5以上地震

【緯來新聞網】台灣27日晚間23：05在宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震。中央氣象署深夜透過直播說明，這次地震成因和板塊碰撞進而釋放能量有關，從位置、震央深度、規模來看，和今年8月27日也在宜蘭外海發生的6.1規模地震相似，氣象署示警未來1周不排除還有規模5.5至6.0的地震，請民眾多加小心防範。

27日深夜發生規模7.0地震。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，27日23時05分發生規模7.0地震，深度達72公里，從北台灣到中台灣的震度都有達到4級，全台有感。其餘南部地區震度也有達到3級，氣象署也發佈強震即時訊息。



這起地震震央在宜蘭外海，深度達72公里，成因為菲律賓海板塊歐亞板塊碰撞有關，菲律賓海板塊在台灣北部，地震就在板塊隱沒位置上面，規模達7.0，深度也很深，對台灣影響甚大。各地搖晃時間以花蓮21秒為最久，北台灣搖晃時間也在10秒左右，全台民眾有感。而在地震發生的15.2秒氣象署就發佈地震警報，幾乎全台都有收到，第二報加發連江、金門、澎湖。



氣象署說明，這次地震發生的位置在菲律賓海板塊向北隱沒碰撞到歐亞板塊交界點，能量釋放所造成的地震，過去相似地震包括今年827在宜蘭外海規模6.1，深度108公里地震，兩起地震類型十分相像，目前看來不排除未來一週還有規模5.5至6.0的餘震，請民眾多加防範、小心。

