宜蘭外海7.0強震後餘震較少 氣象署曝「2原因」

宜蘭外海規模7.0地震後餘震較少，氣象署：屬隱沒帶型地震。（圖：氣象署網站）

宜蘭外海發生規模7.0地震，截至今天（28日）上午，僅發生1起餘震，氣象署說明，因為屬隱沒帶型地震、深度深，因此餘震較少，至於花蓮0403地震屬於斷層帶地震，再加上深度較淺，因此餘震較頻繁。

地震中心表示花蓮0403地震，成因是岩層受力斷裂導致，主震深度僅15.5公里，至於1227地震，深度超過72公里，是菲律賓海板塊向北隱沒，這類型的地震也會有餘震、但次數較少。

地震中心說明，繼921及0403大地震之後，26年來再發生規模達到7以上的地震，因為深度深且在外海，雖然搖晃時間長全台有感，比較不容易造成災害，儘管餘震較少，未來一週仍要留意規模5.5到規模6左右的餘震，要做好防震準備。