宜蘭外海7.0強震狂搖 專家示警「變局加速」：各界需警惕
昨（27）日晚間，宜蘭外海發生規模7級地震，引發各界關注。命理師高輔進於臉書發文表示，此次地震並非單一事件，而是近期多起地震現象中的一環，象徵整體環境正進入高度變動的階段，提醒民眾與各界需提升警覺、快速因應變化。
高輔進指出，地震發生當下，他正與北部客戶進行線上諮詢，警報響起時，目睹對方家中吊燈劇烈擺動，直覺震度不小。事後經由易經起卦分析，得到「頤卦」與「空亡」之象，認為其意涵偏向不利，象徵潛藏風險與突發衝擊。
近期自然環境能量波動頻繁
高輔進進一步說明，這次地震發生時間點，正好銜接本月12日台南、高雄連續地震，以及24日台東多起震動，顯示近期自然環境能量波動頻繁，提醒民眾特別留意與「母親」相關的議題。高輔進以「母親」隱喻土地與大地，認為接近跨年與農曆年期間，相關變化仍不可輕忽。
針對可能影響層面，高輔進提出不同區域需關注的重點。北部方面，可能涉及金融、保險、股市及法律相關灰色地帶；中部則須留意政治人物爭議，以及水產養殖與食品安全問題；南部地區，則需提高對軍事動態、治安事件、火災或爆炸事故的警戒。
在社會層面，高輔進也提到，部分民生與結構性問題，恐仍面臨治理成效有限的狀況，例如少子化議題可能流於資金投入，卻未能真正解決根本問題，另也需警惕缺乏整體規劃的公共建設，可能引發民意反彈。
對於產業趨勢，高輔進認為，過去順風順水的職人與行業，未來可能因反應速度不足而遭遇轉折。他建議，單一模式已逐漸失去競爭力，轉向小眾化、客製化與差異化整合，反而有機會在變局中找到新市場。他也提醒，部分仰賴灰色附加價值的運作模式，若在制度調整或監管介入下曝光，恐造成形象重挫，甚至全面崩解。
「九紫離火運」前後瞬間可能出現劇烈反差
此外，高輔進提到，在快速變動的「九紫離火運」中，前後瞬間可能出現劇烈反差，這樣的情況只會愈來愈頻繁。他以網紅產業為例指出，傳統影音內容恐逐漸難以與AI生成技術競爭，點閱率與業配收益下滑，將成為部分創作者必須面對的現實，能否善用AI特色，可能成為下一波關鍵轉機。最後高輔進強調，相關分析僅是透過古老智慧進行的趨勢解讀，並非絕對結果，呼籲民眾仍需自行判斷、保持理性面對各種變化，「隨遇而安，天佑台灣」。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 3 小時前 ・ 121
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 60
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 43
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 15
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 60
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 48
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 38
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 218
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 175
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 49
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 9 小時前 ・ 27
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 119
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
只有台積電賺？李鴻基警告「台股兩極化」成國安問題：近1200家公司跌破年線
台股市場今年表現強勁，在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，加權指數屢創新高。對此，寬量國際執行長李鴻基指出，在台灣將近2000家的上市上櫃公司裡，台灣的指數創下歷史新高，台灣現在整個資本市場用市值來排名是全世界第八大，非常難以想像，當然有很多是因為台積電跟AI相關公司。另外一面的事實，這也跟全世界股市不公平分化是一樣的，台灣2000家公司裡面，有將近1200家......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 22