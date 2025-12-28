宜蘭外海7.0強震狂搖 專家示警「變局加速」：各界需警惕

命理師高輔進於臉書發文表示，此次地震並非單一事件，而是近期多起地震現象中的一環，象徵整體環境正進入高度變動的階段，提醒民眾與各界需提升警覺、快速因應變化。（示意圖／翻攝自pixabay）





昨（27）日晚間，宜蘭外海發生規模7級地震，引發各界關注。命理師高輔進於臉書發文表示，此次地震並非單一事件，而是近期多起地震現象中的一環，象徵整體環境正進入高度變動的階段，提醒民眾與各界需提升警覺、快速因應變化。

高輔進指出，地震發生當下，他正與北部客戶進行線上諮詢，警報響起時，目睹對方家中吊燈劇烈擺動，直覺震度不小。事後經由易經起卦分析，得到「頤卦」與「空亡」之象，認為其意涵偏向不利，象徵潛藏風險與突發衝擊。

高輔進進一步說明，這次地震發生時間點，正好銜接本月12日台南、高雄連續地震，以及24日台東多起震動，顯示近期自然環境能量波動頻繁，提醒民眾特別留意與「母親」相關的議題。高輔進以「母親」隱喻土地與大地，認為接近跨年與農曆年期間，相關變化仍不可輕忽。

針對可能影響層面，高輔進提出不同區域需關注的重點。北部方面，可能涉及金融、保險、股市及法律相關灰色地帶；中部則須留意政治人物爭議，以及水產養殖與食品安全問題；南部地區，則需提高對軍事動態、治安事件、火災或爆炸事故的警戒。

在社會層面，高輔進也提到，部分民生與結構性問題，恐仍面臨治理成效有限的狀況，例如少子化議題可能流於資金投入，卻未能真正解決根本問題，另也需警惕缺乏整體規劃的公共建設，可能引發民意反彈。

對於產業趨勢，高輔進認為，過去順風順水的職人與行業，未來可能因反應速度不足而遭遇轉折。他建議，單一模式已逐漸失去競爭力，轉向小眾化、客製化與差異化整合，反而有機會在變局中找到新市場。他也提醒，部分仰賴灰色附加價值的運作模式，若在制度調整或監管介入下曝光，恐造成形象重挫，甚至全面崩解。

此外，高輔進提到，在快速變動的「九紫離火運」中，前後瞬間可能出現劇烈反差，這樣的情況只會愈來愈頻繁。他以網紅產業為例指出，傳統影音內容恐逐漸難以與AI生成技術競爭，點閱率與業配收益下滑，將成為部分創作者必須面對的現實，能否善用AI特色，可能成為下一波關鍵轉機。最後高輔進強調，相關分析僅是透過古老智慧進行的趨勢解讀，並非絕對結果，呼籲民眾仍需自行判斷、保持理性面對各種變化，「隨遇而安，天佑台灣」。

