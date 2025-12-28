宜蘭外海7.0強震「先搖再響」？ 氣象署揭國家警報慢響原因

27日深夜11時許宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，不少民眾都是先感受到地震搖晃才收到手機傳來的國家級警報。（翻攝畫面）

昨（27日）23時05分，台灣東部宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感。不少民眾反映，在感受到劇烈搖晃後，手機上的「國家級警報」才響起，引發外界質疑地震預警是否慢了半拍。對此，中央氣象署地震測報中心出面說明，指出警報於地震發生後15.2秒發布，主因與震源深度及位置有關，並提醒未來一週仍須防範規模6.0左右的強烈餘震。

為何會出現「先搖再響」的情況？

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的海域，震源深度達72.8公里，屬於板塊隱沒帶的中層地震。由於震源位置較深，地震波需花費較長時間傳遞至地表測站，系統在蒐集足夠數據、判定規模與影響範圍後，才能發布災防告警，導致民眾感覺警報來得較慢。

此外，震央位在外海也是關鍵因素之一。陳達毅指出，海域的地震觀測站相較陸地較為稀疏，地震波必須先傳回陸地測站，系統才能進行運算，進一步壓縮了預警發布與震波抵達陸地之間的時間差。這次地震的國家級警報第一報於15.2秒後發布，16.3秒再針對部分離島加發第二報。

全台為何晃這麼久？

氣象署說明，這起規模7.0地震與菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊有關，屬於能量傳遞範圍廣的地震型態。根據觀測資料，震度最大4級的花蓮地區，劇烈搖晃時間長達21秒；雙北、桃園、新竹、苗栗一帶，搖晃時間約10秒，南部地區震度也達3級，幾乎全台都有明顯感受。

氣象署也指出，此次地震型態與過去發生在宜蘭外海的深層地震相似，雖然震源較深通常破壞力相對較低，但因規模大、能量集中，仍會造成長時間、廣範圍的震動。

針對後續影響，陳達毅提醒，規模7.0的強震後，地層能量仍需逐步釋放，未來3天至1週內，不排除出現規模5.5至6.0的餘震。氣象署呼籲，近期避免前往山區活動，民眾也應隨時留意最新地震資訊，提高警覺、做好防震準備。

