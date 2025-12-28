行政院長卓榮泰。資料照。李政龍攝



宜蘭外海7.0強震 卓揆：馬太鞍堰塞湖無變化

昨（12/27）日深夜11時05分台灣東部海域、宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，行政院長卓榮泰今（12/28）日凌晨報告，再三詳細掌握各地狀況，真的天佑，僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛，桃機二航站天花板掉落也幸無大礙，馬太鞍溪堰塞湖也無變化。

宜蘭外海發生強震後，傳出捷運、高鐵與台鐵都一度暫時性停駛，各地也傳出零星災情，卓榮泰透過臉書說明，經再三詳細掌握各地狀況，真的天佑，僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛，桃機二航站天花板掉落也幸無大礙，馬太鞍溪堰塞湖也無變化。

行政院發言人李慧芝也在凌晨指出，獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化，鐵公路部分除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝表示，由於地震發生於深夜時段，卓榮泰請國人同胞仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全，並指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

