宜蘭外海7.0強震，宜蘭縣最大震度4級，未傳出重大災情

宜蘭外海7.0強震，宜蘭縣最大震度四級，未傳出重大災情。宜蘭縣消防局依氣象署發佈地震資訊。（宜蘭縣消防局提供）

▲宜蘭外海7.0強震，宜蘭縣最大震度四級，未傳出重大災情。宜蘭縣消防局依氣象署發佈地震資訊。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭外海於廿七日晚間十一時五分發生芮氏規模7.0強震，很多宜蘭鄉親在睡夢中驚醒，感覺搖晃的超級大。宜蘭7.0強震，宜蘭市、蘇澳等地最大震度四級，宜蘭線鐵路礁溪到蘇澳新站有四列次班車一度停駛，台鐵公司派員巡檢後確認鐵路未受損，廿八日凌晨零時五十一分起恢復行駛，約計二七五名旅客受影響。地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊三四六五戶停電，但在十分鐘後全數復電。喜互惠生鮮超市貨架商品，因劇烈搖晃掉落地面。礁溪山泉飯店一樓大廳落地窗也被震裂，所幸都未傳出重大災情。

廣告 廣告

宜蘭縣消防局指出，氣象署發佈地震資訊，廿七日廿三時五分發生芮氏規模7.0有感地震，震央位於宜蘭縣政府東方三十二點三公里，位於臺灣東部海域，深度七十二點八公里，宜蘭縣最大震度四級，消防局一一九報案電話截至目前均未接獲任何災情通報。

宜蘭7.0強震，宜蘭市、蘇澳等地最大震度四級，很多宜蘭鄉親在睡夢中驚醒，此次強震，許多民眾談及都「超有感」真的搖晃的劇烈。

傳出的零星災情，宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊三四六五戶停電，已於十一時十五分全數復電。台鐵礁溪到蘇澳新站停駛，四二四八次頭城到宜蘭、四二四四次礁溪到蘇澳、二五六次礁溪到花蓮、五五四次宜蘭到花蓮等四列車受影響，均在廿八日零時五十一分恢復行駛。

宜蘭縣喜互惠生鮮超市貨架商品，因劇烈搖晃掉落地面，礁溪山泉飯店一樓大廳落地窗也被震裂，業者拉起封鎖線提醒住宿旅客注意安全。蘇澳新站天花板輕鋼架也因強震受損脫落，所幸沒有人員受傷。。