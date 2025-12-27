即時中心／綜合報導

台灣東北海域在昨（27）日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感，各大交通運輸工具也受到影響。台灣高鐵表示，在地震發生當下，南下4班次、北上2班次列車因行經受影響區域，為確保旅客安全臨時停車，並依地震應變作業程序啟動路線及設施巡檢，各車次依速限降速行駛，並依速限逐步提速完成巡檢。高鐵公司也在今（28）日凌晨2時14分宣布全線恢復正常運行。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，全台都能感受到搖晃。

廣告 廣告

高鐵公司透過訊息表示，在地震發生當下，於南港、雲林路段測得1至2級地震告警，共有6班次列車（南下4班、北上2班）行經受影響區域，一度臨時停車以確保旅客安全，並依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次依速限降速行駛，因此造成延誤。

南下末班列車於今（28）日0時50分抵達左營站；北部路段則因受影響路段較長，依地震後標準作業程序，依速限逐步提速完成巡檢，北上末班列車在凌晨1時50分抵達南港。

高鐵也在凌晨2時14分宣布狀況已排除，全線恢復正常運行，今日營運不會受到影響。

原文出處：快新聞／宜蘭外海7.0強震「一度臨時停車」 高鐵凌晨宣布全線恢復正常運行

更多民視新聞報導

震撼全台！宜蘭飯店玻璃碎裂 釣蝦場掀「驚濤駭浪」

災後復原！電梯內狂搖畫面曝光 零星損害天亮後修繕

又搖！今晨5點45分 台東發生3.2淺層有感地震

