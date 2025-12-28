政治中心／陳威余、楊凱安、宋弘麟、SNG台北報導

昨晚宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，總統賴清德上午出席客家表揚活動，提到地震很像1999年921感覺，他立刻致電卓揆，瞭解各地是否有災情，所幸天佑台灣，沒有嚴重災情出現，他也提到再過幾天就是2026年，總預算卻卡在立院還沒審，呼籲立院盡速審查，讓政策推動順利。

總統賴清德vs.記者：「總統請問地震後，目前掌握情況如何？謝謝大家平安。」





宜蘭外海7.0強震！ 賴總統即時聯繫卓揆瞭解各地狀況

總統賴清德出席客家表揚活動。（圖／民視新聞）

在行政院長卓榮泰陪同下，總統賴清德出席客家貢獻獎表揚活動，臉上露出微笑，因為全台挺過前一晚的強震。

總統賴清德：「昨天晚上的地震相信大家都嚇了一跳，我馬上跟卓榮泰院長通過電話，了解各地的災情，因為昨天那一場地震，感覺上來得又快又急，而且也震得非常大力，有一點點像在1999年，921地震那種感覺。」





宜蘭外海7.0強震！ 賴總統即時聯繫卓揆瞭解各地狀況

總統賴清德出席客家表揚活動，喊話立院通過總預算。（圖／民視新聞）





地牛翻身的當下，讓賴總統想起1999年的921地震，當時人在台北，準備質詢時任閣揆蕭萬長的資料，這次就怕出現重大災情，他立刻致電卓揆瞭解狀況，而且再過幾天就要迎接2026年，明年度總預算卻卡關在立院，賴總統有話要說。

總統賴清德：「今年開始我們更發行，超過28萬5千份客家幣，帶動語言互動並促進地方經濟，以上這些政策非常希望立法院，中央政府總預算能夠盡速通過，讓所有政策在推動的時候，都沒有任何阻礙。」

行政院長卓榮泰：「中央政府總預算到現在，還沒有辦法順利的審查，不要說審查預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒看，一塊錢還沒有審。」

賴卓口徑一致，喊話立院盡速審查總預算，讓相關政策得以正常推動。

原文出處：宜蘭外海7.0強震！ 賴總統即時聯繫卓揆瞭解各地狀況

