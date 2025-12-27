宜蘭外海7.0強震！19萬人湧「地震監視」掌握災情

生活中心／李筱舲報導



台灣深夜地牛大翻身！根據中央氣象署地震速報顯示，今（27）日23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 的有感地震，震源深度為72.8公里。震央確切位置位於北緯24.69度、東經122.08度，即在宜蘭縣政府東方32.3公里處。由於規模極大，全台22縣市均感受到明顯搖晃，不少民眾在睡夢中被國家級警報驚醒，而YouTube頻道「台灣地震監視」線上觀看人數更是飆破19萬人。





深夜地牛翻身！宜蘭外海規模7.0強震 3.3萬人湧「台灣地震監視」掌握災情

今（27）日晚上11時05分台灣東部海域發生規模7的地震。震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里海域，地震深度72.8公里，屬於中層地震。（圖／氣象署提供）

今（27）日23時05分台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 的有感地震，據氣象署觀測資料顯示，全台各地的震度分佈相當廣泛。其中宜蘭縣、雙北市、花蓮縣、基隆市、桃園市、新竹縣市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台東縣及台南市，最大震度皆達到4級；高雄市與屏東縣則為3級；離島的連江、澎湖為2級，金門縣亦有1級震度。強烈的搖晃感讓各地民眾驚嚇，許多網友透過社群平台回報家中狀況。

23時05分台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 強震後，仍陸續發生餘震。（圖／翻攝自YouTube頻道台灣地震監視）

地震發生後，國家級警報大響，民眾除了在社群媒體即時回報，也透過YouTube頻道「台灣地震監視」觀測地震狀況。在地震發生瞬間，台灣地震監視頻道的即時觀看人數狂飆，在23時11分線上觀看人數更飆破19萬人，留言板被「全台超有感」、「晃很大」等訊息洗板。消防署特別提醒，由於規模7.0強震後可能伴隨餘震，提醒民眾需注意安全。

