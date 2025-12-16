宜蘭外澳沙灘管制車輛進出 釣客質疑路阻設置合法性

即使是冬季，頭城外澳沙灘還是有不少衝浪客，但衝浪業者也不在沙灘設置陽傘，車輛只有在有緊急救護需求時才會進出沙灘。

這條道路是車輛唯一能進出外澳沙灘的通道，路口的路阻設施目前由衝浪業者組成的宜蘭縣港澳衝浪發展協會管理，不過有釣客不滿路阻設置，認為沙灘是公共財，不該只開放衝浪業者車輛進出，釣客也希望能開車進入沙灘釣魚。

釣客鄭小姐說：「釣點現在有時候都會限制啊。」

協會則表示，即使是旺季車輛進出沙灘，一天也只開放3個時段，每年11月至隔年4月淡季，只有緊急救護時才會開車進入沙灘，目的就是為了讓沙灘休養生息，也促進沙蟹、寄居蟹的復育。

宜蘭縣港澳衝浪發展協會監事吳小姐說明，「通常在11月1日到4月30日這段期間，我們是不會有機動車下去。」

頭城鎮港口里長李世田解釋，「如果不設路阻的話，那因為那個沙灘就會有很多那個不只是釣客啦，就會甚至是一些吉普車的玩家、沙灘車的玩家，他就會跑到沙灘上去拚馳。」

在地居民也認為，如開放大量車輛隨意進出沙灘，恐會激起揚塵，影響在地居民曬棉被、種植作物等工作。

民進黨宜蘭縣議員林詩穎表示，「協商後才知道車輛到底適不適合在一整天的時段都可以進出，就是自由的進出這個沙灘區，因為還是有遊客戲水跟玩沙的安全性問題。」

宜蘭縣工商旅遊處長李東儒回應，「後續將由宜蘭縣政府工商旅遊處召集相關的權責單位以及在地的里民，進行協商確認。」

縣政府承諾，外澳沙灘是否容許車輛隨時進出，以及如果開放，後續有何配套，會再召集相關單位和在地居民協商，依共識來執行。