宜蘭多功能體育館 評估選址城南基地可行性

（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭運動公園體育館因設施老舊，縣府原本規劃原地拆除重建多功能體育館，立委今天考察時提出將城南基地部分土地用來另闢新館，最終決議，目標年底前完成可行性評估。

宜蘭運動公園體育館設施老舊，宜蘭縣政府原本打算原地拆除重建，預估所需經費新台幣11億元，完工後除能維持原有體育賽事外，還能舉辦音樂會、國際會議，容納人數將可從2000人增加至5000人。

國民黨立委吳宗憲、林沛祥及民進黨立委陳俊宇等人，今天前往考察宜蘭運動公園體育館，會議中，除討論將體育館拆除重建議題外，也提到利用國立宜蘭大學代管的城南基地，興建全新的多功能體育館。

吳宗憲說，宜蘭一年有超過200天在下雨，是座多雨的城市，非常需要不受天候影響的運動場所，未來這座場館不只是體育用途，更是多功能場館，類似小巨蛋的概念，能舉辦演唱會、跨年晚會等大型藝文活動，帶動地方休閒娛樂產業。

陳俊宇指出，體育館雖已使用40年，但縣府近期投入經費初步整修，並沒有必須立即拆除的危險，且近年體育館每年約租用80場次，若原地改建，可能會導致2年至3年內，宜蘭沒有適合的場地用來舉辦活動，他建議朝向保留體育館，並在他處增闢新館。

陳俊宇說，他在會議中提出城南基地20餘公頃土地，原本要提供清華大學作為校區使用，後來並未設校區，交由宜蘭大學代管，目前僅作為空拍機考照和訓練使用，希望教育部與宜蘭大學溝通，將部分土地用來興建多功能體育館。

吳宗憲指出，今天會議結論，請教育部與運動部充分協調，解決土地權責問題，並訂出明確時間表，配合宜蘭縣政府6月完成預算追加，目標年底前，完成在城南基地興建多功能體育館的可行性評估。

吳宗憲說，這項計畫確實會遇到很多困難，因為這不只是中央與地方的合作，更涉及教育部、運動部的跨部會整合。「困難一定有，但我們有信心一一解決」。（編輯：李錫璋）1150105