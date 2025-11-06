宜蘭多路段逢尖峰交通癱瘓 黃琤婷提4方向要求縣府檢討管理策略 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣主要幹道尖峰時段路口壅塞與違規停車亂象，長期困擾宜蘭鄉親。宜蘭縣議員黃琤婷今（6）日在議會質詢時指出，縣內多處主要幹道，如中山路、興東路、純精路口等地，時常出現車流卡死狀況，造成交通癱瘓，更可能延誤消防與救護車通行，已成公共安全隱患；她強調，縣府應全盤檢視交通管理策略，從「路口淨空」、「標線清晰」、「宣導到位」、「導護安全」4大方向著手，透過制度整合提高交通效率。

廣告 廣告

黃琤婷表示，縣府應儘速盤點高壅塞路口，全面設置禁止佇留黃網線，並搭配科技執法與即時影像監控，確保路口淨空不被佔用。她也主張導入AI智慧號誌系統，依即時車流調整燈號，避免固定秒數造成的瓶頸，提升交通效率，讓路口更順暢、安全。

針對學校周邊交通問題，黃琤婷指出，短時間接送量大，容易造成車潮推擠，建議縣府與警察局、教育處合作，試辦動態車道管制，於上放學尖峰時段暫時調整車道方向，加速分流；同時強化導護協勤制度，編列預算補助反光背心、雨衣、指揮棒等裝備，讓愛爸愛媽能在更安全的環境下維持秩序、保護孩子通行安全。

黃琤婷強調，除硬體與管制作法外，交通亂象不全是駕駛惡意，許多情況來自標線模糊、宣導不足。她指出，不少民眾仍誤以為雙黃線閃燈可臨停、單黃線能久停、白線就是能停、紅燈可以右轉等，形成違規與爭議。

「這顯示標線不夠清楚、宣導不足、規則難理解，非單靠開罰就能改善。」黃琤婷說，她常聽到民眾反映，對面畫紅線不能停，那她停這側沒紅線為何開單？其實這樣也是違規，只是大家搞不清楚。

黃琤婷建議，宜蘭縣府與警方、交通處合作，清查有爭議的模糊標線、統一標準，並推出交通標線懶人包與社群圖卡，從社區、校園同步推廣，加強熱點科技執法與警示標誌，避免陷阱式取締，用「看得懂的標線、看得到的提醒」取代誤會與抱怨。

「交通管理不只是罰則與執法，更是一項公共教育工程。」黃琤婷表示，讓民眾知道什麼時候該停、該讓，才能減少衝突與誤會，讓道路更安全、行人更放心、交通更順暢。

黃琤婷強調，宜蘭應全盤檢視交通管理策略，從路口淨空、標線清晰、宣導到位、導護安全4大方向著手，整合交通處、警察局與教育處力量，透過制度、科技與教育並行，打造宜蘭安全、有序、順暢的交通環境，讓民眾出門都順暢安心、平安回家。

照片來源：黃琤婷辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

會勘花蓮新建圖書館工程 徐榛蔚預告明年底將完工啟用

花蓮議會指總預算未納災後重建經費 籲縣府盡速修正送審

【文章轉載請註明出處】