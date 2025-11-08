宜蘭夜晚去哪玩？這間飛鏢餐廳讓你從晚餐Chill到凌晨！不只射飛鏢，還有平價義大利麵、現烤牽絲披薩超好吃
當天走進 樂翼食光 One More Darts，整個人瞬間被那種「微醺又放鬆」的氛圍包圍，這裡不只是宜蘭少見的飛鏢主題餐廳，更是個能同時享受美食與歡樂的地方，從現烤披薩到濃郁義大利麵，每一道都讓人想邊吃邊喊「太可以了吧！」價格也很平價
店內氣氛輕鬆、有點運動酒吧的 vibe，不論是朋友聚會、情侶約會，甚至家庭小聚都超適合，飛鏢機整排亮著燈，邊吃邊玩超有趣，玩一場還能順便消化剛吃下的披薩
義大利麵的份量十足、口味豐富，還能搭配各種特調飲品，從汽泡飲到調酒應有盡有，樂翼食光不只是吃飯的地方，更像一個能放鬆聊天、釋放壓力偷閒的去處
那天我們在宜蘭閒晃到晚上，又不太想回家想續攤，滑手機找那種「能吃又能玩」的地方，結果滑到一間名字超可愛的店就在宜蘭車站旁邊，名字叫做「樂翼食光 One More Darts」，心想就是可以玩飛鏢的地方，應該不是餐廳，結果意外發現我們很愛的宜蘭飛鏢餐廳（回訪數次）
樂翼食光在宜蘭市宜興路一段298號，離宜蘭火車站不遠，附近是行口商圈一帶，白天熱鬧、晚上更有點小城市酒吧的氣息，開車過來的朋友可以停在喜互惠對面的收費停車場，或是路邊停車格（這附近比較稀有）
一進門就是那種熟悉的美式風格，黑鐵吊燈，還有一排閃著燈的飛鏢機，店內的氣氛熱鬧但不吵，音樂剛剛好，不會干擾對話
吃到一半，我們忍不住也跑去玩飛鏢，老實說我第一次玩，姿勢有點笨拙，不過店員很貼心地教了一下基本要領，原來飛鏢其實沒有想像中那麼難，只要放鬆手腕、抓對角度，鏢就能穩穩飛出去
第一次丟中靶的時候，我整個人笑出來，那種「中了」的爽感比吃甜點還療癒，旁邊還有幾組客人一起玩，彼此不認識，但大家都會互相加油、拍手，那氣氛超棒，這時我終於懂了為什麼店名叫「One More Darts」，因為真的會想再來一局
這家店除了氣氛很放鬆外，讓我印象深刻的是他們不趕人、不設限，沒有限制用餐時間這件事，對愛聊天的我們來說真的是福音，我們從晚餐吃到宵夜，邊玩邊聊，還看著別人挑戰鏢機，有時甚至被笑聲感染，一起鼓掌，氣氛很chill
樂翼食光菜單
樂翼食光說真的是飛鏢餐廳這類型中少數餐點也是好吃的，尤其義大利麵類更是我們的愛，平常就算沒有去玩飛鏢也可以去吃義大利麵，重點是價格很實惠CP值很高耶，樂翼食光菜單如下：
辣炒海鮮墨魚麵 – $210
這道「辣炒海鮮墨魚麵」我覺得是樂翼必點的一道，CP值很高，210元就有整盤墨魚麵和海鮮，這盤屬於那種微微撩人的辛香，第一口入口時，墨魚麵的彈性讓人驚喜，辣味隨著蒜香慢慢散開，咀嚼之間能嚐到花枝的嫩、蝦子的甜、還有那股大海的鹹香
如果你本來就愛海鮮、又不怕辣，這道真的會讓你一口接一口，配上一杯冰涼的氣泡飲更是完美，嘴裡是辣和海味一起在跳舞
辣炒海鮮墨魚麵，義式風味搭配新鮮蝦與花枝
蝦子塊頭也不小，而且也有入味。
塔香青醬義大利麵 – $150
如果你本來就愛青醬，這道一定會中，這盤「塔香青醬義大利麵」也是超乎我預期的，想說玩飛鏢的地方居然有這麼高水準的青醬義大利麵，青醬超濃郁，但又不會油膩，羅勒香氣混著蒜味，一咬下去就整個爆開，麵條煮得剛好有嚼勁，每一口都吸滿醬汁，真的超涮嘴
重點是這道價格才150元，份量卻很有誠意，不管你是要當主食還是宵夜都剛剛好，如果你不吃肉或只是想換個清爽口味，這道真的大推
8吋PIZZA (瑪格麗特水牛乳酪)- $ 200
這個 8 吋的瑪格麗特披薩，一上桌就香氣炸裂，牽絲畫面根本無敵，餅皮是薄脆那種，邊緣烤得微焦，一咬下去「喀」的一聲超療癒，中間鋪著厚厚一層水牛乳酪，每一口都能拉出長長的乳酪絲，那種牽絲畫面真的讓人瞬間融化
上面的番茄很加分，不是罐頭那種，而是新鮮小番茄烤過後爆出甜味，混著馬格麗特特有的酸香，整體味道剛剛好，起司濃郁但不膩口，搭配番茄的酸度非常平衡
瑪格麗特披薩，起司牽絲與番茄香氣交織的經典風味。
柴魚沙茶鍋燒 – $ 120
這碗「柴魚沙茶鍋燒」完全是那種天氣稍微涼一點就會想點的療癒美食，湯頭一上桌香氣超誘人，柴魚的鮮味混著沙茶的鹹香，麵體用的是細麵，吸湯力超強，湯底喝起來不會太油，反而有點像日式高湯混沙茶的融合感，鹹中帶甜、香氣溫潤
以 120 元來說真的很划算，份量足夠、味道扎實，朋友還笑說這碗鍋燒的味道有點像家的懷念滋味，只是更香、更濃郁
料也不馬虎，有蝦、有肉片、還有一顆蛋，整碗誠意滿滿
大拼盤（波浪薯、雞塊、洋蔥圈、起司條、深海魷魚） – $ 300
這份「大拼盤」根本就是邪惡系宵夜代表，看到那一盤金黃酥脆的炸物，誰還能克制啊！一整盤有波浪薯條、雞塊、洋蔥圈、起司條、還有深海魷魚，滿滿一整份端上桌超壯觀，來玩飛鏢順便來一盤
整份拼盤份量超足夠，三、四個人分著吃剛好，邊聊天邊嗑炸物根本停不下來，而且重點是不油膩！ 吃到最後都還是乾爽酥脆，配飲料或啤酒都超搭
炸物大拼盤，包含雞塊、洋蔥圈、起司條與薯條的金黃酥脆組合
么雞肉肉涼麵＄75
除了正餐外，如果宵夜來剛好肚子餓，想來點墊墊胃的小點，那我覺得么雞肉肉涼麵就是首選，可以吃到雞肉也有涼麵的清爽，它不像一般重口味的涼麵那樣有濃烈的芝麻香，而是走一個「夏天風」的清新系：淡淡的蒜香、鹹香鹹香，配上涼麵的滑順口感，整體超順口
雞肉給得很足，肉質軟嫩又不乾柴，搭上豆芽菜、玉米筍、海帶芽這些爽脆配料，每一口都咬得到不同的口感變化
蜂蜜鬆餅 – $ 80
咬下去的第一口，是那種外層微酥、內裡軟綿的口感，香氣滿滿但一點也不膩，蜂蜜帶著甜味，搭上溫熱的鬆餅，甜而不膩、剛剛好，最加分的是份量，$80 真的不貴，四大片鬆餅可以兩個人一起分著吃。吃完鹹食後來一份甜的當結尾。
VODKA LIME – $150
想來點微醺就點這杯啦，前面吃了這麼多款美食，總要來點酒精點綴一下味蕾，這杯「Vodka Lime」一上桌就超吸睛，冰塊在藍色玻璃杯裡閃閃發亮，光是那個清透感就讓人瞬間降溫。第一口喝下去，是酸中帶甜的檸檬香氣，緊接著伏特加的微辣酒感滑過喉頭，整個人都醒了：「這杯好危險喔～太順了不知不覺就喝完一整杯！」
如果想來點啤酒或是燒酒的，冰櫃裡也有很多款，射飛鏢小酌一下，蠻愜意的
可達羊場冰棒 – $ 40
先說羊奶口味，原本以為會有點羊味，結果超清爽，奶香淡淡的、入口即化，百香果更是清新代表，酸酸甜甜的果香，裡面還能吃到小顆籽，至於桑葚口味就像濃縮版的水果茶，果香厚實、甜味自然，吃完嘴巴還留著淡淡莓香
有羊奶、巧克力、檸檬、百香果、桑葚等口味可以選擇
英式奶油紅茶 – $ 80、蔓越莓汽泡飲 – $ 80、黃金比例蘆薈金棗茶（在地特產金棗特調） – $ 60
我們點了英式奶油紅茶、蔓越莓汽泡飲、還有他們特調的黃金比例蘆薈金棗茶，每一杯都有自己的個性，超適合邊吃邊聊天慢慢喝
樂翼食光其實不只是餐廳，更像是一個讓人放鬆的空間，可以帶朋友來聚餐、情侶來約會，甚至帶寵物一起入內（他們是寵物友善的，超加分），整體消費很親民， 義大利麵大約150元起，飲料從無酒精到特調都有選擇，算是宜蘭夜生活裡價格合理又有質感的地方，這裡開到凌晨一點，絕對能讓你從晚餐吃到深夜不無聊。
整體來說，樂翼食光的餐點蠻驚喜的，同時店內氣氛滿分，若硬要挑缺點，大概就是假日人多一點、音量略高，但這反而讓它更有活力，如果你是喜歡熱鬧、有互動、有故事的那種人，那這裡會非常對味
我會給這間店四點五顆星的評價，不只是因為食物好吃，更因為它讓人感覺「真」，
沒有太刻意的擺飾、沒有矯情的服務，就是一個讓人自在的地方，下次如果你也到宜蘭玩，想找個能邊吃邊玩、能笑到半夜的地方
回程的時候，我們還在笑自己鏢丟得多糟糕，但也說好下次要「報仇」，我覺得這就是這間店的魔力吧，它讓人不只是記住味道，而是記住那種「想再來一次」的感覺，那種介於熱鬧與溫柔之間的夜晚，是屬於宜蘭、也屬於生活的一種節奏。
One More Darts 樂翼食光
地址：260台灣宜蘭縣宜蘭市宜興路一段298號
電話：039358935
時間：17:00–01:00 （不定期公休參照官網公布）
停車：喜互惠前有收費停車場
文章來源：卡夫卡愛旅行
