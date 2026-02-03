宜蘭大南澳公地放領邁大步！首批承領人今領權狀 告別租地生活

大南澳台拓地公地放領承領人開心拿到到權後和陳金德、林茂盛一起合影。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

代理縣長林茂盛三日陪同行政院政務委員陳金德，前往羅東地政事務所實地了解宜蘭縣政府推動「大南澳台拓地公地放領」執行情形，並共同見證第一批已繳清放領地價的承領人，正式領取土地所有權狀，象徵政策推動邁出關鍵一步。

行政院拍板重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業，並以台拓地列為優先推動項目，由宜蘭縣大南澳地區率先試辦。內政部隨後日召開公地放領審議會，通過宜蘭縣大南澳台拓地共三佰三十六筆、約六十四公頃國有土地納入放領範圍。

宜蘭縣府於自財政部國有財產署接收放領清冊後，即依相關法令及中央政策會議決議積極辦理，公告受理共三佰零四筆土地承租人申請承領，並於一月十二日在朝陽社區活動中心辦理說明會，說明放領流程與應配合事項，十三日至十六日更邀集國產署宜蘭辦事處及臺灣土地銀行羅東分行進駐，提供一站式服務，協助鄉親完成各項作業。

宜蘭第一批放領共計七十八筆土地完成繳清地價，承領人一領到所有權狀後都非常開心。縣府表示，後續將持續與國產署及土地銀行分批完成所有權移轉，縣府也提醒，承領人取得土地所有權後五年內不得移轉，亦不得任意變更土地使用用途，以確保政策初衷與土地合理利用。