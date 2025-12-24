宜蘭大同鄉地震「呈南北兩群」 郭鎧紋：南群活動密集

宜蘭縣大同鄉今（24日）清晨3時57分發生芮氏規模4.0有感地震，震央位於宜蘭縣政府西南方28.7公里。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，宜蘭大同鄉自2011年來發生115個地震，明顯可分為南北兩群，其中又屬南群地震較為密集。

郭鎧紋指出，2011-2025年宜蘭縣大同鄉顯著有感地震共發生過115個地震。（圖／郭鎧紋提供）

據中央氣象署觀測，今日清晨3時57分在宜蘭縣大同鄉發生芮氏規模4.0地震，地震深度為59.9公里，最大震度為1級，受影響地區包括宜蘭縣牛鬥、花蓮縣西寶、桃園市大溪、新北市新店、台中市德基、台北市信義區、南投縣合歡山、桃園市及彰化縣彰化市。

地震專家郭鎧紋指出，據氣象署統計，2011-2025年宜蘭縣大同鄉顯著有感地震共發生過24個，小區域地震91個，合計115個，從這些地震又可以明顯區分為南北兩群。

郭鎧紋說明，北群位於北緯24.51度以北，共有45個，其中有29個深度超過30公里，也包含今天規模4、深度59.9公里的地震，這些較深的地震是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊內部梨山斷層，受到沖繩海槽張裂造成的。

郭鎧紋表示，宜蘭縣大同鄉的地震明顯分為南北兩群。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋提到，南群則位於北緯24.45度以南，共有70個比較密集，深度均小於10.2公里，可能是歐亞大陸板塊內部梨山斷層，受到沖繩海槽張裂造成的。

此外，郭鎧紋指出，據中央氣象署過去30年的統計資料，台灣規模6以上地震平均間隔約100天，但這僅供參考；今年8月27日宜蘭近海發生規模6地震，截至今日已經119天未出現規模6以上地震，因此推測下次可能落在明年2月，接近春節前後。

