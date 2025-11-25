宜蘭大學參加鴻海科技日 推動智慧城市跨域合作

宜蘭大學團隊參與鴻海科技日活動。（宜蘭大學提供）

記者張正量／宜蘭報導

國立宜蘭大學參與「鴻海科技日」智慧城市展區，展示多項永續科技成果，以科研能量助攻臺灣企業淨零轉型。校長陳威戎率團出席，並在主題論壇與合作夥伴共同簽署「永續農業 × 智慧循環」合作備忘錄，開啟產學合作的新里程。

本次展出成果由環境工程學系楊汶達助理教授研究團隊主導，延續由環工系張章堂終身特聘教授兼系主任推動的宜大亮點計畫「一一三森林資材利用與高固碳材料開發技術」。團隊以農業廢棄物循環再利用為核心，運用回收纖維開發環保生物可分解農膜。

廣告 廣告

今年研究進一步推升為「一一四自動化量產類水滑石纖維素環保地膜示範計畫」，成功製作百米尺度生物可分解地膜，可自然分解、降低廢棄物處理成本、減少塑膠微粒風險，並提升土壤肥力與碳匯效益，技術成熟度已完成宜大城南校區玉米及秋葵兩期作物實證。

研發成果為造紙產業轉型帶來新契機，並完成技術與產業媒合，與鴻海、全家便利商店、鴻旭科技、北科大、成功大學等單位合作推動「咖啡渣循環經濟」計畫，共同打造跨領域綠色循環鏈。