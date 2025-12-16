宜蘭大學啟動百年倒數鐘 迎向創校百週年

宜大百年校慶倒數鐘１６日舉辦揭牌典禮。（宜大提供）

記者林坤瑋╱宜蘭報導

國立宜蘭大學十六日下午於校內隆重舉行「百年校慶倒數鐘揭牌儀式」，正式啟動邁向創校百週年的倒數時刻。活動在宜大勁舞社充滿青春活力的開場表演中揭開序幕，象徵宜大承先啟後、迎向未來的蓬勃能量。

此次百年校慶倒數鐘由宜大校友總會捐資設立，展現校友對母校長期深厚的情感與支持。倒數鐘不僅記錄著校慶倒數的每一天，更將百年校慶精神融入校園日常，陪伴師生與校友一同迎接一一五年五月十二日的宜蘭大學百年校慶重要歷史時刻。

宜大校長陳威戎（左）與校友總會理事長陳俊雄（右）於百年校慶倒數鐘揭牌儀式合影，共同見證宜大邁向百年的重要時刻。（宜大提供）

揭牌儀式由宜大陳威戎校長、校友總會理事長陳俊雄等共同完成。現場氣氛隆重而溫馨，在全場共同倒數下，百年校慶倒數鐘正式啟動，象徵宜大邁向百年的嶄新起點。

陳威戎表示，宜大百年不僅是回顧歷史的里程碑，更是展望未來的重要契機。宜蘭大學將持續以永續發展、跨域創新與社會責任為核心，深化在地連結、拓展國際視野，朝向具影響力的綠色綜合大學邁進。

理事長陳俊雄指出，倒數鐘象徵的不只是時間的推進，更代表校友與母校之間緊密不斷的連結。期盼透過百年校慶倒數鐘，凝聚更多校友力量，與母校攜手共創百年榮景。

百年校慶倒數鐘揭牌儀式後，全體與會貴賓合影留念，共同見證宜蘭大學邁向百年的重要歷史時刻。