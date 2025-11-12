宜蘭大淹水 卓揆３原則救災

行政院長卓榮泰視察蘇澳市區民宅淹水及下水道排水改善，強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。 （行政院提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

鳳凰颱風挾狂風暴雨，宜蘭縣蘇澳鎮，冬山鄉，羅東鎮等地豪雨成災，行政院長卓榮泰十二日分別視察蘇澳溪分洪工程、三星蔥農損、五結防潮閘門工程；蘇澳估計有三千二百戶住家受災，他指示救助快速、復建到位、韌性強化三原則，協助受災住戶災後重建。

蘇澳鎮白米溪暴漲導致鄰近低窪地區淹水，永樂南路一戶民宅因溪水暴漲，導致居民受困，救援人員抵達後，迅速評估現場水勢與地形，發現現場水流湍急，消防人員架設繩索，順利安全救出受困民眾。

廣告 廣告

五結鄉民代表張亮軒表示，前天宜蘭淹水最為嚴重，十二日上午出太陽，但部分地區積水未退，一位護理師為了趕上班救人，家人緊急使用竹筏幫助載運機車。

宜蘭淹水最為嚴重，12日上午出太陽但部分地區積水未退，一位護理師為了趕上班救人，她父親緊急使用竹筏幫助載運機車。 （記者林坤瑋翻攝）

卓榮泰表示，蘇澳溪為宜蘭縣管河川，但中央主動協助，全額補助宜蘭縣政府辦理分洪工程，復因考量原物料價格上漲，去年十二月整體經費調整為七十五億六千八千萬元，計畫期程亦修正為一一三至一一八年，目前工程用地已獲內政部核准徵收，主體工程也已完成基本設計及招標準備，俟經費增籌後即可立即推動；卓榮泰並宣布納入四年一千億元縣市管河川改善工程計畫，盼立院支持計畫預算。

卓榮泰也前往蘇澳鎮中山路了解市區民宅淹水及下水道排水改善。針對後續汙泥去除及機具調度等問題，他請經濟部賴建信次長統合協調，適時邀集環境部共同參與，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一同支援。

鳳凰颱風為宜蘭帶來驚人雨勢，農作物首當其衝，其中三星蔥遭雨彈襲擊，初估損失逾百分之四十，後續恐再誘發疫病。卓院長下午視察蔥田。農業部長陳駿季說，極端天候造成農業經營風險愈來愈高，年初累積迄今，農業天然災害救助發放金額，大概超過六十五億元，以成本的百分之二十乘以五倍推算，台灣農損約三百多億元，目前救助措施也持續檢討中，已研議第二次損失的加碼。

宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區淹水高度超過1公尺。12日上午淹水逐漸退去，民眾屋內家具傾倒毀損，滿地泥濘。 （蘇澳鎮公所提供）

行政院政務委員兼工程會主委陳金德昨也赴羅東、五結勘災，指示相關單位優先處理排水瓶頸、抽水設施、道路復原等居民反映事項。