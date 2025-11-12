宜蘭大淹水「護理師冒險登竹筏」上班 鄉民代表：父親攜人車渡洪水

宜蘭大淹水「護理師冒險登竹筏」上班。（圖／翻攝自臉書＠a601006）

受「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風共伴影響，昨（11）日晚間宜蘭多個地區受豪雨侵襲成災，街道都被積淹水淹沒。而今（12）日上午水逐漸退去，但仍有部分地區水位還達腳踝，一名護理師的父親為了讓女兒趕到醫院上班，自己撐著竹筏，並連人帶車地渡洪水趕到路端，以利其後續騎車趕路，引起外界熱議。

「鳳凰」颱風重創宜蘭地區，11日的豪雨造成多處淹水，宜蘭縣府宣布12日停班、停課。經過一夜大雨的侵襲，12日上午也雨過天晴，但仍有不少職業的民眾需想盡辦法渡過洪水外出工作。

宜蘭縣五結鄉民代表張亮軒就在臉書PO文透露，一名林姓父親擔心要趕去醫院上班的女兒來不及，就為其撐著竹筏攜人及摩托車，渡洪水趕到路端，以順利上班救更多傷患；更在返航時，帶著糧食給受困的居民們充飢。

張亮軒直呼「林大哥精神可佳，父愛偉大」，並指這次颱風也展現出五結村11、12鄰的居民韌性。此外，他提到，五結五十二甲濕地也發揮作用，替高地擋災，但災後需快速排掉水，以備下一次的不時之需。

（圖／翻攝自臉書＠a601006）

（圖／翻攝自臉書＠a601006）

（圖／翻攝自臉書＠a601006）

