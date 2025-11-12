宜蘭大雨淹水湧入民宅！專家曝驚人數據 泳圈英雄「運嬤上2F」網讚爆
宜蘭昨（11日）晚受鳳凰颱風以及東北季風影響，大雨導致各地多處淹水。居民眼見大水淹入家門，無不趕緊避難，當中不乏行動不便的長者。有網友就發文表示，在宜蘭遊玩時遇上淹水，本想救援外出採買的朋友，途中遇到老人家希望協助避難，便趕緊前往救援。貼文曝光後獲得網友讚爆，阿嬤的孫女也在貼文留言「大感謝」。
救援的網友在 Threads 上 PO 文表示，他們一行人來宜蘭玩，卻沒想到遇到淹水；而出門採買的朋友因此回不來，於是帶著游泳圈前往救援。途中，他們遇到一位阿公前來尋求幫助，說一樓的阿嬤因為腿腳無力、爬不上二樓避難，便馬上過去幫忙。
影片顯示，大水已淹進老人家裡，水深及膝，不少家具也泡水，而幾個大男生各自扛著阿嬤的手、腳，一起把受困的老人家移到家裡二樓安全處。影片 PO 出後，獲得網友熱烈讚賞表示：「還好遇上你們，很有愛啊！」、「英雄不一定披著披風，可能是帶著泳圈」、「謝謝你們幫忙老人家」。甚至釣出阿嬤的孫女留言致謝，親屬也讚他們是「真的好年輕人」。
根據媒體報導，宜蘭昨晚下出驚人雨量。氣象專家吳聖宇 PO 文表示，宜蘭蘇澳站在昨晚 8 點 50 分觀測到最大 3 小時累積雨量 334.0 毫米，導致市區多處淹水。他指出，這數據為該站自 2010 年梅姬颱風以來最大的 3 小時累積降雨量，也是全台灣有觀測紀錄以來，3 小時累積雨量並列第 21 位的紀錄。
