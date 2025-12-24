宜蘭天倫慘劇！父慘被餓成皮包骨「活活打死」逆子被起訴

宜蘭縣南方澳日前有位39歲逆子長期虐待臥病在床的67歲父親，老人家慘被餓成皮包骨還被活活打死，宜蘭地檢署昨（23日）依涉犯「家庭暴力之對直系血親尊親屬傷害致死」罪將之起訴。

宜蘭地院（圖／翻攝畫面）

根據起訴書記載，未婚的陳男跟行動不便、沒有自理能力臥病在床父親同住，兩人都有身心障礙手冊，日常生活仰賴低收入戶及身障補助金維持，陳父從111年起由社會處列管，社工定期都會來訪視關懷，而今年因陳男照護品質明顯下滑，社會處與社福機構將訪視頻率提高至每月1次，並提供必要物資協助。

廣告 廣告

而陳男從今年9月開始，就懶得照料父親，竟然連三餐都有一頓沒一頓的餵，陳父慘被餓成皮包骨，而陳男竟在時序邁入冬天的時刻，把父親衣物全脫光，僅讓老人家蓋一條棉被保暖，10月間訪視人員有發現陳父身上出現傷痕並通報，社工後續嘗試介入卻受阻，至10月29日傍晚6點，陳父慘遭兒子活活打死，警方獲報趕來發現陳父身體上有多處瘀傷、整個人瘦成皮包骨，陳男當場坦承犯行被逮捕。

全案偵查近2個月於近日偵結，檢方相驗查出陳父的頭部曾遭受重擊，導致顱內出血併發吸入性肺炎，最終因呼吸衰竭而死亡，陳男被認定犯行重大，旋即被法院裁准羈押送進看守所，昨天檢方以陳男涉犯《家庭暴力防治法》及《刑法》中，「對直系血親尊親屬傷害致死」罪嫌將之起訴，並建請宜蘭地院從重量刑。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

張文的硬碟「幾乎無法破解」讓檢警卡關！鄉民提出關鍵解方

民眾獻花送別余家昶！ 北捷將設悼念牆

不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊