宜蘭太平山今晨降冰霰 逾百民眾上山追雪

記者黃國瑞／宜蘭報導

太平山莊今晨6時起已下起間歇性冰霰。（圖／翻攝畫面）

受大陸冷氣團影響，全台氣溫遽降，高山地區有機率降雪，玉山已於今晨傳出降雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區目前氣溫約1°C，太平山莊自今天清晨6時30分許，已下起間歇性冰霰。

氣象署指出，今天（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

民眾上山追雪。（圖／翻攝畫面）

太平山莊經理阮名揚表示，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨氣溫約1°C，清晨6時30分許，山莊附近已開始下起間歇性降下冰霰，截至今早8時，已約有逾百民眾入園追雪，提醒入園遊客注意自身保暖，並留意地面濕滑。

