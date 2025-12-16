宜蘭太平山宜專一線災後復建 明年3/3～4/30局部休園2個月

宜蘭太平山宜專一線7公里處將啟動第2階段復建工程，明年3月3日到4月30日局部休園。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路7公里處，今年4月因豪雨造成路基嚴重流失，經過搶修後採單線雙向通行，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動第2階段復建工程，明年3月3日到4月30日將局部休園，僅開放鳩之澤溫泉區。

事發當時，太平山遊樂區宜專一線7公里外側車道路面塌陷15公尺長、崩塌深度近30公尺，相當於10層樓，放眼望去，猶如一處「天坑」，所幸及時封閉管制，沒有發生意外。

林保署宜蘭分署今天(16日)指出，宜專一線第2階段復建工程，已在11月完成招標作業，明年3月3日到4月30日因施作鋼軌微型樁，施工路段必須全面封閉，太平山遊樂區要局部休園2個月。

局部休園期間，園區內的中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點都暫時封閉，僅開放鳩之澤溫泉區，開園調整為上午8點，入園門票及停車費打5折，國光客運行駛到鳩之澤，相關訊息請上官網查詢。

