宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌 估下午2時搶通

（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里，今天凌晨4時發生邊坡崩塌，土石占據約40公尺道路，造成雙向交通受阻，相關單位搶修中，預估下午2時恢復單線雙向通行。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，上午7時30分啟動封閉措施，初步估計崩落的土方高度約2公尺，造成約40公尺路段交通受影響，已投入人員及機具搶修，並持續監測邊坡穩定狀況，預計下午2時恢復單線雙向通行。

宜蘭分署指出，目前園區內遊客為昨天住宿的131名遊客，已提醒暫緩下山，由太平山莊提供必要服務及協助，今天預訂上山的遊客，也已通知可至鳩之澤溫泉區或調整遊程。（編輯：李淑華）1141207