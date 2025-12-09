宜蘭太平山崩塌處施工 11日起4天局部休園

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡7日崩塌，雖經搶修已恢復單線雙向通行，林保署將於11日至14日接續施工，園區局部休園4天，僅開放至鳩之澤溫泉區。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因連日持續降雨造成崩塌坡面持續鬆動，為降低災害擴大，將於11日至14日針對崩塌路段坡趾設置鋼軌樁，並加設鋼板及防護網，強化邊坡防護措施。

宜蘭分署指出，由於施工期間會打設鋼軌樁等作業，產生振動恐增加邊坡不穩定風險，為維護行車安全，除此路段全面暫時封閉外，11日至14日園區局部休園4天，僅開放至鳩之澤溫泉區，期間入園門票及停車費，以原收票價5折計收，國光客運也暫時停駛。

此外，宜蘭分署表示，明天起至14日園區不提供住宿，至於開園時間，今天起至31日，不論平日或假日調整為上午8時。（編輯：方沛清）1141209