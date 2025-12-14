宜蘭太平山明恢復開園 宜專一線8.5公里處整點放行10分鐘

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，已完成鋼軌樁及防護網裝設作業，訂於明天(15)上午7點半恢復開園，後續有強化坡面工程，將實施交管，上午8點到下午5點每整點放行10分鐘。

太平山遊樂區宜專一線8.5公里處7日發生邊坡崩塌，11日到14日施工加固局部休園，僅開放山腳下的鳩之澤溫泉區，如今鋼軌樁及防護網裝設作業完成，明天恢復單線雙向通行。

林業及自然保署育宜蘭分署指出，宜專一線8.5公里處接下來辦理強化坡面工程，基於安全考量，明天起到31日每天上午8點到下午5點交管，每整點放行10分鐘，開園時間同步調整為上午7點半，園區入口售票站洽詢電話：03-9809619。

