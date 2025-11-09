宜蘭太平山明日14時起預警性休園 八大步道同步封閉

太平山國家森林遊樂區（含鳩之澤溫泉區）將自10日下午2時起預警性休園，並同步封閉園區內八條自然步道。（吳佩蓉攝）

受鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署預計將發布海上及陸上颱風警報，為確保遊客安全，林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區（含鳩之澤溫泉區）將自10日下午2時起預警性休園，並同步封閉園區內八條自然步道。

宜蘭分署指出，太平山園區聯外道路台7線、台7甲線、宜51線及區內宜專1線7K處為前崩塌路段，若遇豪大雨恐再度影響路基安全或中斷通行。為防止意外，園區決定提前休園，提醒遊客蹦蹦車最後一班為上午11點30分，太平山俱樂部導覽最後場次為中午12點50分，請民眾盡速離園。

此次休園步道包含鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道及台灣山毛櫸步道。

此外，宜蘭分署轄下10條社區型自然步道，包括林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道與金瓜寮魚蕨步道，也同步暫停開放。

羅東林業文化園區則維持正常開園，但若縣府宣布停止上班上課，園區將配合休園。宜蘭分署提醒，颱風期間請民眾避免前往山區或步道活動，以策安全，各場域的開放時間將視颱風警報解除後，經現地勘查與環境整備情況滾動調整，民眾可隨時上網查詢。

