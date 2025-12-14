宜蘭太平山明7時起恢復開園 區內實施交管整點放行10分鐘

[Newtalk新聞]

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外道路先前發生坍方事故，目前已完成鋼軌樁及防護網增設作業。將於明(15)日起上午7點半恢復開園，後續有強化坡面束制工程，將實施交管，路段每日上午8時至17時，每整點放行10分鐘。





宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外道路宜專一線8.5公里處，近期因上邊坡持續發生坍方事故，林業及自然保育署宜蘭分署分兩階段進行整治作業，於12月11日至14日園區局部休園期間，完成鋼軌樁及防護網增設加固崩塌面坡腳，恢復單線雙向通車。為接續第二階段進行的坡面束制工程，並考量行車安全及工程施作所需安全周轉空間，宜專一線8.5公里路段將於每日8時至17時間整點放行10分鐘；另外園區即日起不分平、假日，開園時間暫時統一調整為上午7時30分(原平日6時、假日4時)。

由於交通管制點位於太平山國家森林遊樂區入口售票站、中間及鳩之澤溫泉區之後，園方提醒欲前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車及翠峰湖等景點的遊客，務必留意整點放行10方鐘管制措施，預留行程時間。相關最新交通與園區資訊，民眾可至太平山官方網站或臉書粉專查詢，或洽園區入口售票站(03-9809619)





