宜蘭太平山有望降雪 遊客湧入等雪飄

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受大陸冷氣團南下影響，水氣增多、各地氣溫下滑，高山有望降雪，位於宜蘭的太平山，今天一早氣溫攝氏8度，中央氣象署預估今晚至明天凌晨溫度可能會下降至1度，許多遊客湧入追雪，目前太平山莊已滿房。

太平山莊經理阮名揚說，受大陸冷氣團影響，太平山目前溫度為8度，依中央氣象署資料顯示，今晚至明天凌晨溫度可能會下降至1度，若水氣充足，遊樂區可能會有下雪機會，呼籲上山民眾要注意自身保暖及行車安全。

遊客說，之前氣象署有說，昨晚可能會到零度以下，所以抱著滿大希望，這次來太平山爬山，還可以賞雪，雖然沒看到雪，但沿途風光明媚，也是很高興，想要再續住一天，期待晚上降雪，可惜沒有機會，因為房間已額滿。

太平山近期因聯外道路宜專一線8.5公里邊坡整治工程，開園時間調整為每日上午7點半，原平日4點、假日6點開園暫停實施，同時該路段實施交通管制，每天上午8點至下午5點採「整點放行10分鐘」。

