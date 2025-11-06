宜蘭太平山聯外道路坍方一度中斷 搶災後單線通車

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」，今天疑因連日大雨發生邊坡坍方，交通一度中斷，經搶災後已可單線雙向通車。

宜蘭分署表示，昨晚「宜專一線」8.6公里處已有零星落石；今天清晨當地邊坡大量土石崩落，導致雙向交通中斷。事發時雖已開園，所幸並無車輛經過。

宜蘭分署指出，經派怪手等機具搶災後，上午9時許已可單線雙向管制通車，並派員在旁戒護。園區目前正常開園，提醒到太平山的遊客，入園後也不要太晚下山。（編輯：黃世雅）1141106