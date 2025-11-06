宜蘭太平山聯外道路坍方 陳俊宇：持續觀測災後復建確保長期安全 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外道路宜專一線8.5公里處今（6）日一早發生土石坍方，大量碎石散落在地面，阻斷雙向交通。林業保育署宜蘭分署獲報前往搶修，目前採單線雙向通車，目前仍正常開園。立法委員陳俊宇表示，他在第一時間接獲消息，立即請林業保育署確認現場狀況，優先確定是否有人員受困或傷亡，並同步評估後續的搶修與通車作業。

「該路段屬於易崩塌地區，過去也曾出現坍方情形，這次狀況更為嚴重。」陳俊宇表示，經現場初步處理後，目前道路已恢復「單線雙向通車」，不影響遊客上山與園區開放。不過，由於山區仍有雨勢、土質鬆軟，提醒前往太平山的朋友務必注意安全，入園後請勿逗留過晚，避免夜間行車風險。

陳俊宇提醒，下週氣象局預測可能有颱風警報發布，相關單位將持續觀測，後續會再針對整體邊坡安全與災後復建進行工程評估，確保道路長期安全。

林保署宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區的聯外道路「宜專一線」8.5公里處今日上午坍方，大量土石和樹枝由邊坡滾落，堆積在路面，一度阻礙雙向交通，所幸未造成人員傷亡。分署接獲消息後隨即派員前往搶通，截至目前為止，已清出一條車道，開放單線雙向通行，不會影響遊客上山或進入太平山遊樂園區。因此，今日太平山遊樂園區將正常開園。

照片來源：林保署宜蘭分署

