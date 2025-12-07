宜蘭太平山聯外道路邊坡崩塌 估下午2時單線通行

美國預防接種諮詢委員會(ACIP)昨(5)日以8:3表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗、改採分眾個別考量。對此，衛福部疾管署今(6)日表示，已諮詢ACIP專家，決定不跟進、仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。疾管署說，美國疾病管制中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)於12月5日，針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8:3表決結果通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。疾管署指出，美國ACIP於12月4日至5日連續兩日討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家大多已不採全面出生接種而是採分眾考量，反對理由則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改、認為應維持原本全面接種出生劑之建議、認為修改在美國現行重重篩檢和醫療障礙下會製造接種困難、也讓未接種兒童增加B肝感染和傳播、後續肝硬化和肝癌的風險。疾管署說明，

台灣好新聞 ・ 20 小時前