宜蘭太平山見霧淞美景（2） (圖)
受寒流影響，太平山國家森林遊樂區9日清晨約6時，氣溫已降至攝氏零下1度，但因水氣不足並未下雪或冰霰，樹梢像被灑上白糖般布滿霧淞。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）
中央社記者王朝鈺傳真 115年2月9日
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
全台凍感升級！「雲街」極冷空氣殺到：氣溫恐再暴跌一波
今（7）日寒流南下，中央氣象署針對11縣市發布低溫特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，指出「雲街」正持續往南移動，等到雲街抵達台灣時，氣溫還會明顯再降一波。
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
今年首波寒流報到越晚越冷 氣象署下修雪線到1000公尺
生活中心／李世宸、蔡承翰、陳威余、SNG 台北報導寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，但並沒有下雪，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪。氣象署提醒，週六越晚越冷。估計這波寒流最冷可能出現周日和周一，周二才會逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。
寒流急凍12縣市！1縣市最低下探6度 下週「短暫回暖」時間曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導回暖才沒幾天，寒流又要來了！中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感...
全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
東北風狂颳！「15縣市」強風特報 外出小心11級陣風
中央氣象署今（8）日晚間10點23分發布15縣市陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，8日晚上至，明（9）日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，達橙色燈號警戒標準。
寒流急凍跌破10度！今晨「12縣市低溫特報」 專家示警：今晚至明晨最冷
今（8）日至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象署針對12縣市發布低溫特報，提醒今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。專家也示警「今晚至明晨，最冷！」此外也預估另一波新的冷空氣再度南下會落在週三（2/11）。
外套先留好！白天寒流退場稍回溫 週三再有鋒面、冷氣團來襲
即時中心／綜合報導受寒流影響，中央氣象署指出，今（9）日清晨非常寒冷，白天起雖寒流減弱，但各地維持低溫，高溫北部、東北部及東部為16至18度，東南部及中南部約20至22度；各地大多為多雲到晴，僅迎風面北部、東半部及恆春半島有零星短暫雨。週三（11日）再有鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫稍下降。
寒流最冷時刻來了！21縣市低溫特報 4地「非常寒冷」急凍6度
氣象署下午發布低溫特報，今晚至明（9日）晨寒流影響，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花...
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西