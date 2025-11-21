宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒

Photo Credits：cairl_.123 、 summer_ming_yu

秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。

Photo Credits： summer_ming_yu、fishfish0522

昔日用來載運原木的山地運材軌道車，原路線共停靠太平山、茂興、吉野等五個車站，在伐木停止後，修復太平山到茂興長3公里的軌道，並將運材車改造成可供遊客搭乘的開放式車廂台車。蹦蹦車取名自台車運行時所發出的聲響，載送乘客往來山林之間，吸收芬多精、穿越鐵橋，以獨特型式深入太平山林區。

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號（位於太平山國家森林遊樂區）

見晴懷古步道/雲霧繚繞中漫步仙氣步道

Photo Credits：plant_hui

見晴懷古步道是宜蘭太平山過去運送木材的見晴線運材道改建而成，保留山地運材鐵道特色，傍著迂迴曲折的鐵道路徑，沿途保有鐵道、木馬、台車輪軸等歷史痕跡。見晴古道，久雨初晴之時，可以遠眺瑰麗山稜線，午後有時則有壯麗的雲海，甚或是雲霧繚繞，讓人更起見晴之心，此處曾被CNN評選為全球最美28條小路。

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號（位於太平山國家森林遊樂區）

山毛櫸步道/金色森林

Photo Credits：jimzz37、cairl_.123

台灣山毛櫸步道位處太平山國家森林遊樂區翠峰山屋旁，全長3.8公里，步道往返約大概需要3 小時，步道尾端可以看到一整片約1,100公頃的山毛櫸山林，秋天黃葉耀金、冬季葉落枝枯，蕭瑟卻格外靜謐。

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

鳩之澤溫泉/台版冰島藍湖溫泉

Photo Credits： das.9527、joyce270688、kellyli1011、dora_lin125

舊名燒水，即地熱溫泉之意；泉水含有大量碳酸氣體，色澤呈現神祕寶藍色，泉質為美人湯，無臭無味；溫泉池中設置大型溪石鑿洞的造景，彷彿復刻了冰島知名景點藍湖溫泉。一旁還有溫泉煮蛋區，泡湯之後來顆溫泉蛋、溫泉蔬菜補充體力，超享受! 此處也是前往太平山必定造訪的景點。 地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號（位於太平山國家森林遊樂區）

太平山鎮安宮/宜蘭海拔最高的廟宇森呼吸

Photo Credits：taiwan.4fun、waittitan

坐落於海拔近 1,950 公尺的太平山鎮安宮，是宜蘭最高的山中廟宇，以壯闊雲海、百年檜木林與純淨山景吸引旅客。廟前平台視野極佳，天氣好時可眺望層層山巒；清晨則常見雲霧翻滾，宛如置身仙境。不少登山客會特別上山祈福，享受最純粹的森呼吸。

地址：宜蘭縣大同鄉太平山國家森林遊樂區內

撰文者/ 海的那編