宜蘭太平山遊樂區15日恢復開園 注意8.5K路段「整點放行10分鐘」

宜專一線8.5K處近期上邊坡持續坍方，第一階段已完成鋼軌樁及防護網加固工程，穩定坡腳並恢復通行。（林業及自然保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區將於15日上午7時30分恢復開園，園區內宜專一線8.5K路段因邊坡整治工程持續進行，採取單線雙向通行，並於每日上午8時至下午5時「整點放行10分鐘」，提醒遊客提前規劃行程、留意等候時間。

林業及自然保育署宜蘭分署指出，宜專一線8.5K處近期上邊坡持續坍方，第一階段已配合園區12月11日至14日局部休園，完成鋼軌樁及防護網加固工程，穩定坡腳並恢復通行。為接續進行第二階段風化土層崩塌面的噴凝土型框加強坡面工程，考量施工與行車安全，該路段自即日起至工程結束，白天時段實施交通管制。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區將於15日上午7時30分恢復開園，園區內宜專一線8.5K路段因邊坡整治工程持續進行，採取單線雙向通行。（吳佩蓉攝）

另因配合工程及交通管制措施，太平山國家森林遊樂區開園時間暫時調整，不分平假日一律為上午7時30分開園，原平日清晨6時、假日4時開園的時程暫停實施。

宜蘭分署提醒，交通管制點位於園區入口售票站、中間服務區及鳩之澤溫泉區之後，若遊客計畫前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等熱門景點，須配合整點放行10分鐘措施，建議預留充足等候時間。

相關開園及交通最新資訊，民眾可至太平山國家森林遊樂區官方網站及臉書粉絲專頁查詢，或洽園區入口售票站，電話（03）980-9619。

