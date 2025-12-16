宜蘭太平山降到4度結霜一片 銀白美景吸引遊客

宜蘭縣 / 綜合報導

受到東北季風的影響，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今(16)日清晨最低溫度降到只有4度，太平山莊前方的木棧平台已經結霜，散發濃濃北國風情，讓不少遊客們又驚又喜，除了太平山降下低溫，氣象署也發布今天平地最低溫出現在新竹縣關西鎮，溫度只有9.1℃。

太陽冉冉升起，天際泛起柔和的金橙色光暈，周邊翠綠山林在光影中甦醒，映出細碎而溫潤的光芒，觀景平台上已經鋪上一層白霜，宛如撒下銀白糖粉，這裡是宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今日清晨最低溫度降到攝氏4度，平台結霜散發出濃濃北國風情，上山賞景的遊客看到這一幕，大喊實在太幸運，附近遊客說：「(早上)6點半會有日出就出來，然後到上面的那個平台就看到日出，出來之後從上面平台看到下面有結霜，很好看，就很漂亮。」、附近遊客VS.記者說：「沒有看過(結霜)，(會不會覺得很新奇)，會，差點滑倒的感覺。」

除了宜蘭縣太平山，中央氣象署在今日清晨6點20分發布低溫特報，平地最低溫出現在新竹縣關西鎮，攝氏溫度僅有9.1度，附近居民說：「起床都還要加件外套，到晚上的話，再加上風大會滿冷的。」

氣象主播戴立綱也表示，25日晚上0度線南壓接近台灣，還會有一股更強的冷空氣衝下來，到時台北低溫將探11度，針對未來一週預報氣象署也回應，中央氣象署預報中心技正謝佩芸說：「各地受到東北季風帶來的涼空氣影響，氣溫就會再有下降的趨勢，所以在這個禮拜來說，其實整個溫度起伏變化還是比較大的。」天氣冷颼颼，正式迎接冬天到來，民眾除了多加留意最新天氣資訊，也別忘了提前備好保暖衣物，以備不時之需。

原始連結







