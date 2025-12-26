宜蘭太平山體感零下一度 冰霰飄落成雪白美景

南投縣 / 綜合報導

大陸冷氣團來襲，今(26)日在合歡山武嶺氣溫只有0度到1度之間，宜蘭太平山則是體感溫度只有零下一度，兩邊都同時下起冰霰，民眾上山看到整片銀白色的景觀都樂翻了，有人在現場打起雪仗，也有人帶著可愛的模具上山，在車子引擎蓋上堆滿了冰小鴨跟雪人，雖然現場沒有下雪，但絲毫不減追雪族上山的興致。

冰霰下個不停，就位在合歡山武嶺亭，大陸冷氣團來襲，在合歡山武嶺26日氣溫大約只有0度到1度之間，溫度驟降加上水氣充足，現場開始下起冰霰，雖然沒有下雪，但放眼望去白茫茫一片，已經讓許多上山追雪的民眾樂翻了，有人將手中的冰霰捏成一團打起雪仗。

追雪小朋友說：「開心，第一次玩，堆雪人。」也有飼主帶著兩隻黃金獵犬上山，一趟上雪地狗狗興奮地到處跑。民眾說：「牠們很興奮，下去衝一下就跑上來了。」

還有遊客帶著可愛的模具上山，在現場玩起手做DIY。記者潘虹恩說：「模具一打開，可愛的小冰鴨就完成了，民眾一早上山在車上堆滿了小冰鴨和雪人，享受追雪的樂趣。」

還有人帶著自創卡通腳色布偶，在冰天雪地當中玩起角色扮演，還有一群女子相約穿短裙上山，有些靠光腿神器多少能保暖，也有人只穿長靴不怕冷。

追雪民眾VS.記者說：「之前出去玩，想說沒有很冷就不用穿，今天上來感覺？，還行。」但同樣是追雪，一輛轎車裡面坐著4人，在前往合歡山的半路紹，車子突然起火燃燒，幸好4人及時逃生沒有受傷，後續消防到場成功將火勢撲滅，不只合歡山下冰霰，在宜蘭太平山，經過一夜之間，現場也變成一片銀白世界。

記者張小媛說：「現在冰霰還是不斷在下，不過現在這個形狀看起來是比較大的，而且是不斷下在這個黑色雨傘上面，看起來就更加明顯。」

搭乘園區蹦蹦車，冰霰一顆接著一顆，從樹梢間緩緩飄落下來，即便水氣還差一點點沒到位，但遊客們的興致絲毫沒有減少，這波冷氣團持續發威，後續依然有降雪機率，民眾上山用各自獨特的方式，來追雪。

