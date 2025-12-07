宜蘭太平山「宜專一線」邊坡崩塌！巨石崩落阻斷通行 預計14：00恢復單向通行

今（7日）凌晨約4 時，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里處發生邊坡崩塌。（翻攝自太平山國家森林遊樂區粉絲專頁）

今（7日）凌晨約4時，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里處發生邊坡崩塌，大量土石從山坡滑落，導致雙向交通受阻。崩塌瞬間傳出巨響，巨石散落一地，阻斷車道，未有可通行路段。林業及自然保育署宜蘭分署已派遣人員與機具到場搶修，預估今天下午2時可恢復單線通行。

接獲通報後， 林業及自然保育署宜蘭分署立即派遣人員與機具到場搶修。目前現場仍有零星落石，搶修作業持續進行中，園方表示，若邊坡穩定並順利清除障礙，預估今天下午2時可恢復單線雙向通行。

此次崩塌並未造成人員受困或傷亡，雖然主線道路受阻，園區其他區域（如鳩之澤、中間服務站等）仍維持正常對外開放。園方提醒，近期山區地形鬆動、天候多變，前往太平山的遊客應密切注意官方交通公告，並於行經邊坡、山路時保持警戒、減速慢行。

相關單位表示，將持續監控邊坡安全狀況，以防範二次落石危險，也呼籲駕駛人與遊客通勤或造訪山區時務必提高警覺、遵守指引，確保安全通行。

