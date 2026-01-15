宜蘭太平山 春節旅遊攻略出爐

太平山蹦蹦車營運班次除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，大年初一配合園區八時開園。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭的太平山遊樂區是北台灣知名的景點，是許多民眾選擇山林旅遊的最佳選擇之一。因應今年春節假期，為了讓入園的遊客能有優質的生態旅遊體驗，林業署宜蘭分署特別整理了二０二六年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊。

春節開休園時間依循往例，每年除夕（二月十六日）為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜（二月十五日）將除舊布新大掃除，因此，小年夜上午七時三十分開園、中午十二時全區休園，至大年初一（二月十七日）上午八時開園。大年初二起不分平假日每日六時開園，二十時休園。提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車之末班車為十時三十分、返程班次為十二時，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為十一時三十分，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於十二時由鳩之澤發車。

蹦蹦車營運班次除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜之末班車為十時三十分、返程班次為十二時。大年初一配合園區八時開園，因此現場售票延至九時開始，首班車九時三十分、末班車十四時三十分；大年初二起，則恢復七時現場開始售票，首班車七時三十分、末班車十四時三十分。蹦蹦車每日僅有八班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

太平山遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為一千台。倘入園車輛達一千台之際，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在一千台內。連假期間，建議民眾可規劃及早入園，以避開八時至十二時之車潮高峰期，另提醒若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點，有下雪機會，宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。