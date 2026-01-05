宜蘭夫妻誆可斬桃花 夫棄保潛逃、妻遭求刑8年

廟宇旁張貼許多詐騙宣導布條要民眾小心，因為宜蘭市這間廟宇旁邊就有詐騙集團據點。檢警調查，劉姓男子和黃姓妻子涉嫌以「民俗專家黃天祿命理中心」粉專為幌子，宣稱可斬桃花或施以挽回感情的鎖心術、和合術，向感情不順遂男女詐財。

宜蘭縣刑大副大隊長王曜新說明，「犯嫌涉嫌以宗教名義，並透過不特定的網路平台來謊稱具有法力的黃天祿大師，專門針對男女感情及婚姻失和來協助改運。」

由於劉男、黃女詐騙案被害人遍及全國，但各地檢方調查後多歸咎於民俗信仰糾紛，案件接連獲不起訴處分。宜蘭地檢檢察官郭庭瑜發現有異啟動偵辦，抽絲剝繭追查，去（2025）年3月指揮警方將劉男夫妻拘提到案，檢警更查出有被害人一次被騙將近1400萬元。

宜蘭地檢署主任檢察官周懿君指出，「檢察官第一波偵辦了以後，有向法院申請羈押劉嫌，惟宜蘭地院以3萬元交保以後，劉嫌隨即就棄保潛逃，目前本署發布通緝，會積極地查緝中。」

但檢方訊後黃女諭知3萬元交保，劉男聲押，法院裁定3萬元交保，劉男交保後失聯，據了解已棄保潛逃至越南；至於黃女交保後還被檢方查出持續提領被害人款項，提供丈夫潛逃花費。

民眾表示，「算命我不相信，我相信神明，會心安就好，那些都沒有用。」

黃女住家附近民眾對於神棍夫妻情況不知情，但對詐欺行為深惡痛絕，全案檢方近期偵結，依加重詐欺等罪嫌起訴黃女，具體求刑8年並將黃女聲押禁見獲准，潛逃的劉男則發布通緝，持續追緝中。

