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宜蘭女兒返鄉參選+1 民進黨2026礁溪鄉長徵召吳亞蓁

民進黨宜蘭縣黨部執委會繼上週通過徵召民進黨發言人韓瑩返鄉參選宜蘭市長，今（9）日，民進黨宜蘭縣黨部再次召開執行委員會，通過徵召現任立法委員張宏陸辦公室主任吳亞蓁參選礁溪鄉長，縣黨部主委邱嘉進表示，需一位能與縣長參選人林國漳充分協作、共同推動建設的鄉長人選，吳亞蓁長年投入公共事務，熟稔行政體系運作，兼具政策執行力與地方連結力，正是當前礁溪最需要的關鍵人才。

邱嘉進進一步說明，自國道五號於2006年通車後，礁溪鄉成為宜蘭縣變化最為顯著的地區之一，整體發展一度大幅躍進。前鄉長林錫忠任內六年多，針對都市更新、停車空間及交通疏導動線等面向推動多項具體建設，為地方奠定重要基礎。然而，近八年來整體發展動能相對趨緩，讓礁溪再次面臨成長停滯的隱憂，礁溪作為遊客進入宜蘭的第一門戶，未來發展關鍵在於縣政與鄉政的緊密銜接。

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邱嘉進指出，這段時間以來，積極走訪基層、深入各鄉鎮，與地方賢達及意見領袖密切溝通，廣泛聽取基層聲音，審慎評估最適合的人選，經過反覆討論與整合地方意見後，吳亞蓁逐漸浮現為具備共識與期待的關鍵人選，不僅歷練完整、形象清新，也獲得地方普遍肯定，礁溪鄉農會理事長李淑芬亦高度肯定其能力，形容她是「能立即上手、又接地氣的即戰力」，正是當前礁溪最需要的關鍵人才。盼凝聚更大支持力量，為礁溪注入嶄新動能。

吳亞蓁深耕政壇多年，歷練完整、經驗紮實，曾歷任民主進步黨中執委與婦女部主任，並於歷次全國大選中，於蔡英文、游錫堃及蘇貞昌等重要選戰中擔任競選組織核心幹部，展現卓越的整合能力與選戰實力，此次回到宜蘭，不只是返鄉，更是帶著歷練與使命為家鄉的未來全力以赴。