宜蘭女婿蔣萬安 派出16人、19台抽水機協助救災

宜蘭人女婿的台北市長蔣萬安關注宜蘭災情，派出１６人、１９台抽水機協助救災。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風挾狂風暴雨，造成宜蘭多處淹水，而身為宜蘭人女婿的台北市長蔣萬安，在第一時間致電宜蘭代理縣長林茂盛，表達願意協助支援救災是否需要提供支援，台北市水利工程處立即盤點機具和人力組成救災團隊，十二日將分批次前往宜蘭縣，第一批次已於中午出發。

蔣萬安表示，豪大雨造成宜蘭積淹水災情，十一日晚上特別關注，太太也非常關心宜蘭家鄉災情，他第一時間跟宜蘭代理縣長林茂盛連絡，是否需要提供支援，都可以隨時馬上派人力、機具，包括移動式抽水機等到宜蘭協助，讓宜蘭盡快復原。

廣告 廣告

縣府水利處指出，針對目前災情需要盤整人力、機具後，將分三批次出發，第一批已在中午十二時三十分出發，前往宜蘭縣蘇澳鎮和羅東鎮救災，支援十九台四英吋移動式的抽水機及十六名人力，希望以最快的速度協助宜蘭縣恢復原有的市容。

水利處表示，「四英吋移動式抽水機」堪稱「抽水即戰力」，防汛期間第一時間到現場執行排水任務。