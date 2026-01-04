宜蘭女收費員當街被「重擊頭部」腦震盪 警及時趕抵逮捕嫌犯

宜蘭市昨（3日）晚間發生嚴重暴力事件，有位女收費員在路邊停車格執行公務時，竟有副駕的乘客跑出來暴打她，導致其腦震盪，目前嫌犯已經被逮。

宜蘭分局。 （圖／Google map）

據宜蘭分局的調查，事發時間是昨晚6點半，地點在宜蘭市的中山路三段上，傷者是蔡姓女收費員，當時剛對一輛車執行完收費作業，但就在要離開時，該輛車的副駕乘客竟然跑出來暴打她，導致蔡女從騎乘的電動腳踏車上倒地，一旁民眾看到驚悚一幕連忙報案，警方及時趕到將嫌犯當場逮捕。

宜蘭分局表示，蔡女就醫後診斷有輕微腦震盪跟手腳挫傷，嫌犯已被帶回偵訊，全案依傷害罪方向偵辦，宜蘭縣政府交通處長黃志良也強調，蔡姓收費員執行公務時被人暴力相向，縣政府嚴正譴責這種暴力行為，也將全力支持檢警依法嚴懲以儆效尤，避免類似事件再發生。

