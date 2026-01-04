宜蘭女收費員遭攻擊！當街被毆「重擊頭部」釀腦震盪 縣府：譴責暴力

記者林盈君／宜蘭報導

3日晚間，宜蘭一名蔡姓女收費員，於執行公務時，竟遭人無故攻擊、出拳毆打，造成輕微腦震盪及手腳挫傷，有民眾見狀急忙報警處理，根據《自由時報》報導，對此，宜蘭警分局已證實此事，並將涉案的男子帶回偵辦。宜蘭縣政府強調「嚴正譴責暴力行為」，支持檢警嚴格執法，避免類似情況再度發生。

宜蘭蔡姓女收費員，於執行公務時，竟遭人無故攻擊、出拳毆打 。（示意圖／資料照）

據了解，昨天晚間6時許，蔡姓女收費員於中山路三段執行公務，當時她對一台自小客車辦理收費製單作業後，準備騎車離去，卻遭自小客車副駕駛座男子，出拳毆打攻擊頭部，蔡女遭重擊瞬間倒下，有民眾見狀急忙報警。轄區派出所警員到場後，隨即將涉案的男子帶回，蔡女自行返家就醫，有輕微腦震盪及手腳挫傷。警方指出，目前正積極釐清案情。

